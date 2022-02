Match Metz – OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se rend ce soir à Metz (20h45) afin de disputer la 24e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace chez le FC Metz à l’occasion de la vingt-quatrième journée de Ligue 1. En cas de victoire l’OM a l’occasion de conserver sa place de dauphin devant l’OGC Nice. Et auront à cœur d’effacer leur triste élimination en quarts de finale de la Coupe de France mercredi soir face à ces mêmes niçois.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Metz, qui sera le dernier match de cette 24e journée, aura lieu ce soir à 20h45 au Stade Saint-Symphorien à Metz. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Metz – OM en Streaming

Pour regarder Metz – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video, ou sur le site de Canal +.

Les commentaires en direct du match Metz – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit, Targhalline

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car BalerdiKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Bakambu

Milik

« Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu » – Jorge Sampaoli

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)