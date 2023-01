Match Montpellier – OM : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Montpellier ce Lundi 2 janvier 2023 dans le cadre de la 17e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ?

Ce lundi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier à l’occasion de la 17e journée de Ligue. Après s’être largement imposés au vélodrome pour la reprise du championnat contre Toulouse 6-1, les olympiens doivent désormais enchaîner pour se rapprocher un peu plus de la deuxième place du classement occupée par Lens. L’entraîneur de l’OM dispose d’un groupe au quasi complet. Samuel Gigot et Amine Harit sont indisponibles pour cette rencontre qui sera arbitré par Ruddy Buquet.

Le programme des marseillais sera particulièrement chargé en ce mois de janvier avec pas moins de 5 matchs au programme minimum (6 en cas de qualification face à Hyères en coupe de France).

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 𝗟𝗲𝘁’𝘀 𝗴𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼 ! 👓🚀 Nos olympiens 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗼𝗿𝘁 l’année avec un minimum de 5️⃣ rencontres à disputer sur le mois de janvier. 🗓 pic.twitter.com/njmDtyqMEa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 1, 2023

A lire aussi : Mercato OM : Le montant hallucinant que réclamerait l’Atalanta pour Malinovskyi !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier aura lieu ce lundi à 19h au Stade de la Stade de la Mosson. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Montpellier – OM en Streaming

Pour regarder OM – Montpellier en streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

Parier sur le match Montpellier – OM

L’Olympique de Marseille reste sur trois succès consécutifs en Ligue 1 (Lyon, Monaco, Toulouse). Les hommes d’Igor Tudor sont clairement favoris pour cette rencontre surtout après la démonstration et le festival offensif face à Toulouse jeudi dernier (victoire 6-1). Le club marseillais pourra compter également sur le retour en grande forme de Dimitri Payet auteur d’une prestation de haut vol et d’un but exceptionnel lors du dernier match. Pour parier sur cette rencontre vous pouvez aller sur le site pokerstars.fr

La décla du coach

L’entraineur de l’OM s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match ce samedi après midi. Il s’attend à un match compliqué face à Montpellier.

« C’est sûr qu’on s’attend à un match difficile. Que l’on gagne 1-0 ou sur un score fleuve, ça ne change rien. Le fait est qu’on joue un match à l’extérieur contre une équipe avec ses propres qualités. Ce sont des joueurs forts sur les coups de pied arrêtés. Teji Savanier n’est pas le seul joueur dangereux de cette équipe, ils ont aussi des ailiers intéressants (…) « Ça va être un match très difficile. On sait qu’il y a de très bons joueurs là-bas. On a gagné 6-1 et Montpellier 2-0. On est focus sur notre boulot. On sait très bien qu’on va se donner à fond pour gagner notre match. Pour nous, on va continuer à travailler, on prend match par match. Le club, les joueurs, on a besoin d’arriver à notre niveau pour gagner des titres et des médailles. Cela ne va pas être facile, mais on va voir » Igor Tudor (coach de l’Olympique de Marseille) – source : Conférence de presse (28/12/2022)