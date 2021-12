Match Nantes OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille ce déplace à Nantes ce soir dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille affrontera le FC Nantes dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli doit faire sans Cengiz Under qui ne figure pas dans le groupe marseillais. Touché au genou, Bamba Dieng reste incertain pour cette rencontre. Le coach a annoncé du turnover, mais pourrait attendre le match du weekend pour relancer Amavi, Harit ou encore Balerdi…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes aura lieu ce soir à 21h00 au Stade de la Baugeoire à Nantes. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Nantes – OM en Streaming

Pour regarder Nantes – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Nantes – OM

Les commentaires en direct du match Nantes – OM

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Rongier Guendouzi

Lirola Payet Gerson (ou Konrad)

Milik

Dieng a un grand avenir devant lui — Sampaoli

« Il y a plein d’équipes qui se sont renforcées et qui sont plus terminées et ensemble que nous. On essaye d’être compétitif dans un championnat très difficile avec une équipe jeune et nouvellement formée. Vous pouez savoir si notre équipe est prête pour la deuxième place. Nous devons construire une base cette année et essayer de continuer à grandir et à améliorer cette base. il y a des équipes bien plus abouties que nous. (…) C’est un aspect difficile du football actuel car s’ils ne jouent pas on a l’impression que l’on ne compte pas sur eux et n’appartiennent pas à l’équipe. C’est une tâche de l’entraîneur de les garder impliqués. Cette semaine va être difficile. On va avoir un turnover obligatoire; C’est le travail de l’entraîneur de maintenir quelqu’un qui ne joue pas dans le rythme et dans l’état d’esprit pour jouer quand on fait appel à lui. On a un effectif court donc très peu de joueurs qui ne jouent pas. Là on va vraiment impliquer tout le monde.» Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)