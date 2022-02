Match Nice – OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Nice ce soir en quart de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice dans le cadre du quart de finale de Coupe de France. Après le match renversant face à Angers (5-2) vendredi dernier, les Marseillais ont l’occasion de décrocher leur billet pour les demi-finale de la compétition. Pour ce match, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe quasi au complet. Boubacar Kamara est lui suspendu.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu ce soir à 21h15 à l’Allianz Riviera. Le match sera retransmis sur France 3 et Eurosport 2.

Nice – OM en Streaming

Pour regarder Nice – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme France Télévisions ou Eurosport Player.

Les commentaires en direct du match Nice – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur compte Twitter @FCMarseillle. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car Kolasinac

Rongier

Guendouzi Gerson

Ünder Payet Bakambu

Milik

Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé — Sampaoli

« Je considère que l’aspect psychologique est positif et négatif. Nice a battu Paris mais a perdu contre Clermont. Tout passe très rapidement, on peut passer de la joie à la crise. Demain, c’est important de gagner. On a des objectifs semblables même si cela peut se jouer aux tirs au but. Peu importe qui gagnera demain, les deux équipes seront concentrées sur le match de dimanche et la suite. J’ai très envie de partager cette joie avec la ville et le groupe. Mais Nice va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup d’envie. Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé. On va tout faire pour continuer à rêver de manière plus efficace. Nice et Monaco aussi. C’est une opportunité unique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/02/22)