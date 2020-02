L’Olympique de Marseille se déplace à Nîmes ce vendredi dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaîne TV regarder cette rencontre?

Ce vendredi, l’OM va jouer un match important face à Nîmes au stade des Costière. Après une défaite contre Nantes, les 3 points sont essentielles pour affirmer encore plus la position de second au classement… A quelle heure et sur quelle chaîne voir cette rencontre?

Heure et chaîne :

Nîmes-OM à 20H45 sur canal + Sport