Match OM – Brest : Quelle heure quelle chaine TV ?

Ce samedi à 21h00, l’Olympique de Marseille va affronter Brest au Stade Vélodrome dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaine TV peut on voir ce match ?

L’OM n’a plus du tout la contrôle de son classement et va certainement terminer 3e derrière le RC Lens qui possède 5 points d’avance avec seulement 2 matchs à jouer. Les marseillais doivent donc engranger 2 victoires pour ne rien regretter surtout ce soir face à Brest pour la dernière de la saison au Vélodrome. Tudor doit faire sans les habituels blessé Harit ou Ounahi mais aussi Gigot et Payet.

OM vs Brest a quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Ce match de la 37e journée entre l’OM et Brest va se jouer ce samedi à 21h00. Il sera diffusé sur Canal+ Sport 360 !

OM – Brest en Streaming

Pour regarder OM – Brest à 21h00 ce samedi en streaming sur Internet, rendez-vous sur site MyCanal (accessible sur abonnement).