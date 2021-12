Match OM – Brest : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Brest ce samedi dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille affrontera Brest dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a pu convoquer Dieng, Cengiz Under et Dimitri Payet pourtant incertains pour ce match. Seul le meneur de jeu a une chance de débuter la rencontre…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest aura lieu ce soir à 17h00 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Nantes – OM en Streaming

Pour regarder OM – Brest en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Nantes – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresRongier Kamara

Guendouzi Gerson (ou Konrad)

Lirola (ou Harit) Payet

Milik

Je préfère la victoire face à Nantes où on a vu une très bonne capacité collective — Sampaoli

«Je pense que la confiance est liée aux résultats. Ce qui se passe en plus de la forme pour gagner, détermine les jugements de valeur. C’est la réalité actuelle. Pour nous, pour moi, la victoire contre Troyes n’est pas la même que celle face à Nantes, dans un championnat physique, rapide et technique. Je préfère la victoire face à Nantes où on a vu une très bonne capacité collective. J’espère que ce sera un point de départ pour ce projet et que l’on voie ça sur le long terme. C’est le projet d’entraîneur que j’ai choisi. La victoire contre Troyes m’inquiétait, celle contre Nantes m’a donné beaucoup d’espoirs. Il faut continuer d’améliorer ça et on va pouvoir s’appuyer sur ça si on continue ainsi.» Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)