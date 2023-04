Match OM-ESTAC: Quelle heure quelle chaine TV ?

Ce dimanche à 21h, l’Olympique de Marseille va affronter Troyes à domicile dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1…

L’Olympique de Marseille de Tudor n’y arrive plus. Après la victoire de Lens et le match nul des Marseillais face à Lorient, l’OM a perdu sa deuxième place au profit des nordistes. Incapable de gagner au Vélodrome, les joueurs olympiens vont affronter un Troyes en difficulté dans l’obligation de gagner, pour espérer se maintenir en Ligue 1.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Troyes aura lieu ce soir à 20h45 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

OM-Troyes en Streaming

Pour regarder OM-Troyes streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

A lire aussi : OM : Énorme coup dur pour Ounahi !

Déclarations d’avant-match

Je pense que la clé c’est chez nous

Blessés, Ounahi et Harit manquent-ils à Tudor dans son animation offensive ? Le coach a donné sa réponse : « Il faut qu’on réussisse à trouver des solutions pour être meilleurs dans ce qu’on fait. On voit souvent que l’équipe en face joue en miroir, mais je pense que la clé c’est chez nous, et pouvoir mieux faire tout ce qu’on fait. (…) Ce qu’il nous a manqué à Lorient, c’est la dernière passe, l’envie de marquer. C’est fondamental de retrouver de l’efficacité pour gagner nos matchs et atteindre nos objectifs. »

Un autre système reste une option !

Peu bavard lors de cette conférence de presse, Igor Tudor a quand même ouvert la porte à un possible changement de système de jeu : « Un changement de systeme ? C’est possible que ce soit une option, on verra. »