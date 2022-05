Match OM – Feyenoord : Quelle heure, quelle chaine TV ?

Ce soir à 21h, l’Olympique de Marseille reçoit Feyenoord lors des demi-finales de Conference League retour au Vélodrome. Quelle heure et quelle chaîne TV pour voir le match?

L’Olympique de Marseille reçoit Feyenoord pour le compte des demi-finales de Conference League retour. En cas de victoire, l’OM pourra s’assurer d’aller en finale de la nouvelle compétition européenne et s’offrir une chance d’entrer une nouvelle fois dans l’histoire du football français !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’OM et Feyenoord pour le compte des demi-finales de Conference League retour aura lieu ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera disponible sur M6 et Canal + Sport.

OM-Feyenoord en Streaming

Pour regarder OM-Feyenoord en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Salto ou sur le site officiel de M6 : 6play. Vous pourrez suivre le match sur TV, ordinateur, tablette et smartphone également via MyCanal.

Les commentaires en direct du match OM-Feyenoord

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse — Sampaoli

« On a d’abord joué à domicile puis à l’extérieur depuis le début de la saison, là c’est une opportunité que nous donne le football d’inverser le résultat du match aller. C’est un match qu’on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d’occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c’est là que se trouve la clé de la qualification. Cela dépendra essentiellement de l’idée de s’installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l’a vu tout au long de la saison, c’est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s’enerve on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu’on la respecte » Jorge Sampaoli— Source: Conférence de presse (04/05/22)

« C’est un bon résultat pour nous, mais on sait que c’est dur de jouer à Marseille. On a eu beaucoup de bons adversaires, mais c’est la meilleure équipe qu’on ait affrontée jusqu’ici. On va là-bas avec un bon résultat en main, mais on sait très bien que ce n’est pas encore fait » Arne Slot— Source: Conférence de presse