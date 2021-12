Match OM – Le Cannet-Rocheville : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit aujourd’hui Le Cannet-Rocheville (13h45) à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

À 13h45, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont entrée en lice dans la Coupe de France. Opposés au Canet-Rocheville, club de National 3 qu’ils n’ont encore jamais affronté, les marseillais auront la chance d’évoluer à domicile au Stade Vélodrome.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Canet-Rocheville, qui ouvrira les matchs de Coupe de France de la journée de dimanche, aura lieu à 13h45 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur France 3 et Eurosport 2.

OM – Le Canet-Rocheville en Streaming

Pour regarder OM – Le Canet-Rocheville en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Eurosport et France Télévision.

Les commentaires en direct du match OM – Le Canet-Rocheville

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Milik, Targhalline

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

Un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif — Sampaoli

« Nous avons des jeunes avec beaucoup de potentiel et d’avenir comme Konrad (de la Fuente) ou Luis (Henrique). On a aussi Amit Harit qui a joué ailier gauche. c’est un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif. On a besoin de plus d’efficacité dans le dernier tiers. On n’a peut-être pas encore consolidé ce qu’on veut faire. On n’est pas assez décisif à l’approche du but. C’est un poste ou il faut être tranchant en termes de statistiques. On a besoin d’efficacité à ce poste, on n’a pas assez consolidé cela dans le dernier tiers » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/12/2021)



