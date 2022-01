Match OM Lille : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit ce soir le LOSC (20h45) afin de disputer la 21e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après un succès historique sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, après une disette longue de 44 ans, l’Olympique de Marseille accueille ce soir le LOSC à l’occasion du match de fermeture de la 21e journée de championnat. Au classement, l’OGC Nice et le RC Lens se sont tous deux imposés vendredi et samedi. Ainsi les Niçois reprennent la seconde place de dauphin avec trois points d’avance, mais deux matchs en plus. En ce qui concerne les Nordistes, ils reviennent à trois petits points des Marseillais grâce à ce succès, mais avec eux aussi deux matchs joués supplémentaires.

En cas de victoire ce soir sur les Lillois, l’Olympique de Marseille relèguerait son adversaire du jour à onze points. La victoire est donc impérative si l’OM veut entretenir l’espoir de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, qui clôturera le dernier match de cette 21e journée, aura lieu cet soir à 21h45 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

OM – LOSC en Streaming

Pour regarder OM – LOSC en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match OM – LOSC

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Rongier, Gerson, Bertelli, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Ben Seghir

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Lirola Guendouzi

Ünder Harit HenriquePayet

« C’est la première semaine ou nous disposons d’un groupe (presque) complet » – Jorge Sampaoli

#Sampaoli : « C’est la première semaine ou nous disposons d’un groupe (presque) complet. Rongier a participé à une partie de l’entrainement depuis sa gène à la voute plantaire. On a toujours une dose d’incertitude concernant le Covid » #LiveFCM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« C’est la première fois que le groupe est au complet. Rongier a pu faire une partie de l’entraînement. Avec le Covid-19, on doit trouver plus d’options pour les matchs. Chaque journée a une dose