Match OM – Lokomotiv Moscou : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Lokomotiv Moscou ce jeudi dans le cadre de la dernière journée d’Europa League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille affrontera le Lokomotiv Moscou dans le cadre de la dernière journée d’Europa League. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli a pu convoquer Dieng, Cengiz Under et Dimitri Payet qui sont les trois joueurs les plus fragilisés physiquement ces dernières semaine.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Lokomotiv Moscou aura lieu ce soir à 21h00 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur

OM – Lokomotiv en Streaming

Pour regarder OM – Lokomotiv en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal, sur Canal + Sport ou sur 6play pour suivre la rencontre sur W9.

Les commentaires en direct du match OM-Lokomotiv

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Alvaro Caleta-CarRongier Kamara

Guendouzi Gerson

Lirola Payet Konrad

Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire — Sampaoli

» Je ne suis pas très chaud pour utiliser ce match comme un laboratoire. L’OM et ses supporters ont besoin de titres. La Coupe de France va elle aussi arriver et c’est important pour nous. On est sur ce chemin, celui de rendre l’amour des supporters. On joue pour le public, pour le peuple. Il faut s’habituer à gagner. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/12/21)

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Lopez, Simon.N

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Milik, Under, Dieng