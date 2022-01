Match OM MHSC : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Montpellier ce soir afin de disputer les 8e de finale de Coupe de France. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après la probante victoire 2-0 à Lens, l’OM va devoir se frotter à une bonne équipe de Ligue 1, Montpellier, même si plusieurs joueurs importants sont suspendus. A quelle heure et sur quelle chaine voir ce rencontre OM vs MHSC ?

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier, dans le cadre des 8e de finale de Coupe de France, aura lieu cet soir à 21h00 au stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Eurosport 2.

OM – MHSC en Streaming

Pour regarder OM – MHSC en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Eurosport.

Les commentaires en direct du match OM – MHSC

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre compte Twitter @FCMarseille. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le onze de départ probable

MandandaSaliba Caleta-Car PeresRongier Kamara Guendouzi Payet Ünder Bakambu (ou Henrique)Milik

En conférence de presse avant ce match de Coupe de France face au MHSC, Valentin Rongier a estimé que l’OM avait un coup à jouer…

On a envie de la jouer à fond — Rongier

« Bien sûr que non, on ne se dit pas qu’elle est pour Paris, on sait que la Coupe est un titre à jouer sans énormément de matchs même s’il y a évidemment de très belles équipes. On a envie de la jouer à fond. On a envie de gager un titre, on pense qu’on a l’effectif pour jouer toutes les compétitions. On va tout faire pour gagner tous les matches. » Valentin Rongier – source : Cnférence de presse (27/01/2022)

L’adjoint de Sampaoli, qui sera suspendu pour ce match, Jorge Desio a évoqué les problèmes au Vélodrome.

La coupe de France est très importante — Desio

« C’est vrai que les statistiques disent que l’on est moins bons à domicile, on les regarde. On planifie les matches de la même manière, faire attention en défense et être agressifs. Ça marche un peu mieux à l’extérieur donc on doit équilibrer un petit peu. Il n’y a pas une grande différence, il y a aussi le style, ce qui nous arrive à l’extérieur peut nous arriver au Vélodrome. La coupe de France est très importante, de toute façon, on prend tous les matches au sérieux. En Coupe on veut aller le plus loin possible et tout le monde a cette même envie. Il faut jouer à fond pour essayer de gagner cette rencontre qu’on a devant nous. » Jorge Desio – source : Conférence de presse (27/01/2022)