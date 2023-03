Match OM Montpellier : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Montpellier ce vendredi soir au stade vélodrome dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après quinze jours de trêve internationale, le championnat reprend ses droits. Ce vendredi, les hommes d’Igor Tudor affrontent Montpellier à l’occasion du match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1. de Marseille se déplace à Reims à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Le coach olympien sera privé de son milieu de terrain Ounahi forfait jusqu’à la fin de saison après s’être fracturé un orteil en sélection. «Oui malheureusement j’ai reçu cette mauvaise nouvelle. il va devoir se confirmer opérer, il ne sera pas disponible jusqu’à la fin de la saison. C’est une mauvaise nouvelle pour lui et pour nous tous. On espérait qu’il allait nous aider», a déclaré le coach de l’OM aux journalistes à la veille de cette rencontre qui pourrait permettre à Marseille de revenir à 4 points du PSG.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Montpellier aura lieu ce soir à 21h00 au Stade vélodrome. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Montpellier -OM en Streaming

Pour regarder Reims-OM streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

Déclarations d’avant-match

« C’est un match important contre une très bonne équipe, qui a sa façon de jouer, très athlétique, qui court beaucoup. Ça presse bien, ça fait des du un contre un partout pratiquement. Il va falloir qu’on soit au niveau et qu’on soit bons. J’aime bien leur coach et comment il travaille. Il les fait bien jouer depuis le début de saison, même s’ils ont perdu pas mal de points à domicile. Mais à l’extérieur, c’est extraordinaire. (…) Le style Igor Tudor parfois jugé trop risqué ? C’est sa façon de faire jouer son équipe. Il ne prend pas plus de risques que ça. Ils ont des forces aussi, ils imposent les duels, ils ont des joueurs en capacité d’éliminer ou de faire des courses et des appels tranchants. C’est une très bonne équipe, bien équilibrée. » Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (30/03/23)

Igor Tudor s’est également évoqué en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre entre l’OM et Montpellier. Il a notamment évoqué les objectifs du club marseillais en cette fin de saison. Une victoire ce vendredi au vélodrome permettra aux marseillais de revenir à seulement 4 points du PSG en attendant le la confrontation entre Paris et Lyon dimanche soir en match de clôture de la 29e journée de Ligue 1. .