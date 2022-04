Match OM – Nantes : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Nantes pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

En clôture de cette 33e journée de Ligue 1, l’OM reçoit le FC Nantes au Vélodrome. Un match important dans la course à la Ligue des Champions puisqu’avec les confrontations directes entre les concurrents, les Marseillais peuvent avoir de l’avance avec cette seconde place !

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nantes pour le compte de la 33e journée aura lieu ce mercredi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera disponible sur Amazon Prime.

OM – Nantes en Streaming

Pour regarder OM – Nantes en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime, vous pourrez suivre le match sur TV, ordinateur, tablette et smartphone.

Les commentaires en direct du match OM – Nantes

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

C’est une journée clé, stratégique mais pas définitive

« Je ne crois pas que ce soit mieux ou moins bien d’aborder les matchs en fonction de l’adversaire. Nous ne savons pas vraiment comment Nantes va jouer. Ils ont joué à quatre en défense les derniers matchs mais évoluait à cinq avant. Avec notre plan, on peut générer des positions pou embêter la défense adverse. il y a aura la rotation de l’effectif. Contre Nantes, on aura besoin de joueurs plein d’énergie. Il faudra voir comment ils feront leur transition. On regarde la forme des joueurs plus que l’adversaire. On essaie de trouver une stratégie pour faire mal à l’adversaire. Met-on Dimitri plutôt à gauche, ou dans l’axe? Des fois, ça marche, d’autres non. (…) C’est une journée clé, stratégique mais pas définitive. C’est très important pour nous pour gagner noetre deuxième place. Il y a deux confrontations entre des concurrents directs. Si on bat Nantes, ça nous permettrait peut-être de nous éloigner. C’est une journée très stratégique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/04/22)