Match OM – PAOK : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique ce jeudi à 21h pour les quarts de finale de Conference League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce jeudi à 21h pour les huitièmes de Conference League, l‘Olympique de Marseille reçoit le PAOK Salonique ! En cas de victoire l’OM a l’occasion de prendre de l’avance sur sa double confrontation face aux Suisses.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique, pour le compte des quarts de finale de Conference League aura lieu ce jeudi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal + Sport et W9.

OM-PAOK en Streaming

Pour regarder OM-Bâle en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme MyCanal et sur 6play. Impossible dorénavant de regarder les chaînes du groupe M6 sur l’application Molotov. Il faut un abonnement à la plateforme française Salto.

Les commentaires en direct du match OM-PAOK

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Déclarations d’avant-match

« Je n’ai jamais joué contre un club grec ou contre la Grèce. C’est une inconnu pour moi. En terme de résultat, on doit être supérieur à notre adversaire et concrétiser cette supériorité. Mais on a déjà eu des suprises au niveau du résultat. On espère obtenir le résultat que l’on méritera (…) Je crois que la qualification se jouera en Grèce. Je pense que c’est très important de générer une supériorité sur l’adversaire. Je pense d’abord à comment mon équipe se comporte face à l’adversaire. Mon équipe a encore beaucoup à comprendre sur l’action avant de penser à l’adversaire. Peut-être que l’entraîneur du PAOK changera sa tactique. Pour moi le style est supérieur à la tactique, ce qui compte c’est la compréhension du jeu par les joueurs grâce à leur culture du jeu. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/22)

Le groupe de l’OM face au PAOK

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Mmadi, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, Gueye, Bertelli

Attaquants :

Bakambu,Ünder, Dieng, Benyahia, Payet, Harit