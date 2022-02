Match OM – Qarabag : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit le FK Qarabag en barrage aller de la Ligue Europa Conférence jeudi 17 février. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FK Qarabag en barrage aller de la Ligue Europa Conférence, aura lieu ce soir à 21h00 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Canal+Sport et W9.

OM – Qarabag en Streaming

Pour regarder Qarabag – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme W9 ou sur le site de Canal +.

Le onze de départ probable

Mandanda

Saliba Caleta-Car PeresRongier Kamara

Gueye Gerson

Under Bakambu

Milik

« On pense que l’on arrive dans une période avec beaucoup de matchs. On va avoir besoin de faire tourner pour pouvoir répondre à tous les objectifs. Nos joueurs sont prêts à jouer et on donne une importance égale à la préparation de tous. (…) L’objectif c’est de connaître cette nouvelle compétition, de connaître de nouveaux joueurs, que je n’ai jamais affronté. Qarabag c’est l’équipe qui a eu le plus de possession dans cette compétition. Notre objectif c’est de gagner demain et dimanche. On veut voir jusqu’où on est capable d’aller dans cette compétition et en Ligue 1. les meilleurs joueurs joueront demain, mais aussi dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)



