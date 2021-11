Match OM Troyes : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille reçoit Troyes ce soir à 20h45, pour le match de clôture de cette 15e journée de championnat. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille accueille l’ESTAC dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli pourra bénéficier des retours de Dimitri Payet, après sa bouteille d’eau reçue dimanche dernier à Lyon. En plus de Rongier, Balerdi refait lui aussi son apparition, sa suspension ayant été purgée. Toutefois, le turc Cengiz Under ne figure pas dans le groupe marseillais.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Troyes, qui clôturera les matchs de la journée de dimanche, aura lieu ce soir à 20h45 au Stade Vélodrome à Marseille. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

OM – Troyes en Streaming

Pour regarder OM – Troyes en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match OM – Troyes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Harit, Milik

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Balerdi Luan PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

Dieng a un grand avenir devant lui — Sampaoli

« Il a été un poison pour l’adversaire, alors que Milik a été plus finisseur. Il a eu cinq occasions de but très claires qu’il s’est créées tout seul. Mais il n’a pas pu marquer. Arek n’a eu que deux occasions et a marqué deus fois. C’est la différence entre les deux. Bamba doit se calmer au moment de finir ses actions, il essaye de finir trop vite, c’est normal pour un jeune joueur. Milik est un attaquant plus fini. Le plan c’était d’avoir les deux pour fixer les deux centraux et d’avoir Gerson derrière eux . » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/11/2021)

