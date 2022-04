Match PSG-OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Paris afin de disputer la 32e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace à Paris à l’occasion de la trente deuxième journée de Ligue 1. Si les joueurs marseillais étaient amenés à prendre le meilleur sur les Parisiens, l’OM pourrait prendre le large sur Rennes, qui a perdu son match face à Monaco (2-3)

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG, qui sera le dernier match de cette 32e journée, aura lieu ce soir à 20h45 au Parc des Princes. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

PSG – OM en Streaming

Pour regarder PSG-OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match PSG-OM

Confrontations OM VS PSG

Victoires de l’OM : 32 Match nul : 10 Victoires PSG : 32

Déclarations d’avant-match

« Parfois, on fait des transitions si le match l’exige. Comme contre le PAOK qui est venu nous chercher très haut, il fallait éliminer avec des longs ballons pour avoir un volume de jeu. Ce mélange de possession et de transition dépend aussi de l’adversaire. (…) On préfère la possession, en Grèce, on a pu gérer ça avec tranquillité. Dimanche ce sera un style similaire avec des joueurs bien meilleurs qui se replieront plus vite. Si on ne contrôle pas, qu’on ne défend pas sans ballon, j’ai envie de dire que l’on a aucune chance. (…) Mbappé? J’ai eu la possibilité de l’affronter au Mondial et ici quand Paris est venu. Et à chaque fois, il fait la différence : dans l’espace, balle au pied, dans sa finition. Avec les joueurs qu’il a autour de lui, il est presque instoppable. On doit être une grande équipe collective, parce qu’individuellement il est largement au-dessus » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/04/2022)

« C’est un match spécial, j’ai la chance de jouer des Classiques en étant joueur et capitaine. C’est un match où il y a plus que les trois points en jeu. C’est un match important. Nous sommes plus forts avec les supporters, ils nous donnent une force supplémentaire. On sait qu’on est plus fort quand ils sont de notre côté. J’aimerais que, pendant les matches, ils soutiennent l’équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match. Je pense qu’on a un groupe qui connaît l’importance du Classique. Mais aussi l’importance pour le club et les supporters. On a parlé de l’importance de bien finir la saison. On espère pouvoir donner notre meilleure version dimanche pour prendre les trois points. » Mauricio Pochettino– Source : Conférence de presse (16/04/22)