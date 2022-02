Match Qarabag-OM : Quelle heure, sur quelles chaines TV ?

L’Olympique de Marseille a fait le long déplacement à Bakou pour y affronter Qarabag dans le cadre du match retour des barrages de Conférence League. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce jeudi, l‘Olympique de Marseille affronte Qarabag afin de valider sa qualification pour la Conférence League. .Les marseillais ont remporté le match aller au Vélodrome 3-1, il comptes donc 2 buts d’avance mais vont devoir se méfier du jeu offensif du QFK.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Qarabag FK, match retour des barrage de Conférence League, aura lieu ce soir à 18h45 à l’Azersun Arena de Bakou. Le match sera retransmis sur W9 et Canal+ Sport.

Qarabag – OM en Streaming

Pour regarder Qarabag-OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme W9 ou Canal+.

Les commentaires en direct du match Qarabag-OM

Le groupe de l’OM face à Qarabag

Jorge Sampaoli pourra profiter du retour de Valentin Rongier qui était suspendu pour ce match. Luis Henrique n’est pas qualifié pour cette compétition…

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Rongier

Attaquants :

Bakambu, Milik, De La Fuente, Dieng, Under, Payet, Harit

Le onze de départ probable

Mandanda

Saliba Balerdi PeresRongier Kamara

Guendouzi Gerson

Under Dieng

Milik

Auteur d’un bon match au Vélodrome (3-1), Qarabag doit remonter 2 buts face à l’OM demain. Le coach Gurban Gurbanov va tenter sa chance par le jeu et donc l’attaque. L’OM est prévenu, ça va jouer !

Cela ne change rien pour nous, on va jouer — Gurbanov

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)