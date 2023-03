Match Rennes – OM: Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille affronte Rennes ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de L1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace à Rennes à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes aura lieu ce soir à 20h45 au Roazhon Park. Le match sera retransmis sur Prime Video.

Rennes-OM en Streaming

Pour regarder Rennes-OM streaming sur Internet, rendez-vous sur site d’Amazon Prime Vidéo (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Evidemment c’est un match difficile après deux défaites. Mais la meilleure manière de se relancer, c’est en faisant un bon match. On n’a plus le temps d’être tristes. Il reste 13 matchs pour garder la deuxième place, on a les outils pour y arriver. Que les joueurs mettent leur colère sur le terrain dimanche. On réussit à se relever avec notre force mentale. C’est le foot, on n’a pas le temps de pleurer. Je suis désolé pour mes joueurs, nos supporters après ce que l’on avait fait pour arriver jusqu’ici, c’était un match qui semblait à notre portée. Que l’on se concentre sur les matchs qui viennent, il reste 13 matchs, on doit les aborder de la meilleure des façons. On a des qualités, on pratique un bon football, il faut continuer comme cela. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (03/03/2023)