Match Strasbourg – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se rend cet après-midi à Strasbourg (17h) afin de disputer la 18e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Cet après-midi à 17h, l’Olympique de Marseille se déplace à Strasbourg à l’occasion de la dix-huitième journée de Ligue 1. Si les joueurs marseillais étaient amenés à prendre le meilleur sur les alsaciens, l’OM retrouverait sa place de dauphin aux dépens du Stade Rennais. Même si les olympiens restent sur un revers 2-1 à domicile face à Brest, leur dernière sortie en championnat s’était soldée par une victoire sur le terrain de la Beaujoire face au FC Nantes (1-0).

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg, qui précèdera le dernier match de cette 18e journée, aura lieu cet après-midi à 17h au Stade de la Meinau à Strasbourg. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video et Canal + Sport.

Pour regarder Strasbourg – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video, ou sur le site de Canal +.

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Gardien :

Mandanda, Lopez, Vanni

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Harit

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Milik, Payet

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Dieng Payet Gerson

Milik

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)