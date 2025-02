Angers OM (0-2) : l’énorme chambrage de Neal Maupay !

Au terme de la victoire face à Angers, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay, n’a pas manqué l’occasion de chambrer ses adversaires du soir.

Fidèle à lui-même, Maupay n’a pu s’empêcher de taquiner les joueurs d’Angers sur les réseaux sociaux après le succès marseillais. Auteur du deuxième but de l’OM, l’attaquant olympien a publié une vidéo où l’on aperçoit les Angevins se motiver de manière guerrière dans les couloirs du stade, juste avant d’entrer sur la pelouse.

📹 À découvrir en vidéo ci-dessous :

La story Instagram de Neal Maupay 🇫🇷 apres #SCOOM !! 👀🤣 pic.twitter.com/fx8p9jHuc5 — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) February 9, 2025

Adrien Rabiot s’enflamme sur Bennacer et le recrutement !

Après la rencontre, Adrien Rabiot s’est exprimé sur la solidité du groupe et l’impact des nouvelles recrues au micro de DAZN.

« On travaille bien ces temps-ci, même si l’on a eu un petit passage à vide, mais très court au final. Il y a l’apport des recrues aussi, on peut faire sortir des joueurs et en faire entrer d’autres, et l’équipe continue de bien tourner, donc on est content », a déclaré le milieu de terrain.

Il a également tenu à saluer l’importance d’Ismaël Bennacer, dont la combativité et la qualité de récupération apportent un vrai plus à l’équipe. « Bennacer, c’est un super joueur de ballon qui récupère aussi beaucoup de ballons, très hargneux, c’est ce qu’il nous fallait pour l’équipe. »

