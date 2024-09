Maupay, Rowe et la feuille de Match RCS – OM… Les 3 infos OM de ce dimanche 29 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce Dimanche 29 septembre 2024, nous évoquons la réponse de Neal Maupay à Alexis Bosetti, les éloges d’un ancien formateur de Jonathan Rowe, et la feuille de match de RCS – OM.

1- La réponse Maupay à Bosetti !

Il y a quelques jours, à l’arrivée d’Adrien Rabiot, Alexis Bosetti a donné son ressenti sur la signature d’un joueur dans un club rival tout en citant Neal Maupay. Ce dernier lui a répondu !

Neal Maupay a accordé un entretien à La Provence ce week-end… L’occasion pour l’ancien attaquant d’Everton de répondre à Alexis Bosetti qui l’avait critiqué pour sa signature à l’OM, lui qui est ancien niçois. « Je préfère ne pas parler de Neal (Maupay), car je l’aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j’aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Et c’était écrit qu’il allait marquer contre nous… Ils étaient tous à l’aéroport à chanter, quelle honte… Ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris. Attention, c’est un sacré joueur, il va leur faire du bien. Mais si un joueur estampillé Marseille vient à Nice, je ne vais pas à l’aéroport… », avait-il déclaré à l’arrivée d‘Adrien Rabiot.

« Un message de Bosetti ? Non, il ne m’a rien envoyé, répond Maupay à La Provence. Mais on m’a rapporté ce qu’il avait dit dans la presse. Personnellement, c’est une chose qui ne m’atteint pas. Je n’ai pas d’avis à ce sujet, je suis en paix avec mon choix, heureux d’être ici. Le début de saison du club et le mien me donnent raison. C’est le football, il y a les médias, les supporters, ça fait énormément de bruit. Mais je le répète, je suis en paix avec mes choix et mes idées, le reste n’est que du blabla… »

2- Rowe l’a laissé sans voix !

L’Equipe a publié ce samedi soir un portrait de Jonathan Rowe, héro de la rencontre face à Lyon. L’un de ses formateurs s’est dit choqué par l’une des caractéristiques de l’Anglais.

Il y a quelques semaines, l’OM a récupéré Jonathan Rowe en provenance de Norwich. L’ailier gauche gratte des minutes sans pour autant être considéré comme un titulaire dans l’esprit de Roberto De Zerbi. Pourtant, lorsqu’il entre, il est très souvent décisif ou dangereux. Cette détermination, il semble l’avoir depuis toujours comme l’affirme l’un de ses formateurs au journal L’Equipe.

« Il a toujours cru en lui, c’est sa plus grande qualité. La première fois que je l’ai vu, il m’a dit qu’il voulait être professionnel et on remarquait tout de suite qu’il était différent, se souvient Greg Crane, son formateur des moins de 12 ans aux moins de 18 ans. Je suis entraîneur depuis vingt ans et je n’ai jamais côtoyé un garçon capable de dribbler aussi bien que lui, des deux côtés, à cette allure et avec le ballon collé à ses pieds, ce centre de gravité bas qui gêne les défenseurs. Il peut les amener où il veut et c’est un plaisir de le voir les torturer. Si sa vitesse est innée, il n’a jamais été le plus costaud et il était toujours le plus petit chez les jeunes (il mesure 1,73 m). Il s’est aussi souvent blessé mais il a gardé foi en lui. »

3- La feuille de match de ce RCS – OM !

L’Olympique de Marseille affronte le RC Strasbourg au Stade de la Meinau à l’occasion de la 6ème journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Strasbourg ce dimanche soir. Le match débutera à 20h45 et sera diffusé en direct sur DAZN.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs

Murillo, Brassier, Lirola, Cornelius, Garcia

Milieux de terrain

Rabiot, Kondogbia, Hojbjerg, Carboni, Harit, Koné, Bakola

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah

Strasbourg

Gardiens : Petrovic, Risser, Johnsson

Défenseurs : Sow, Sylla, G.Doué, M.Sarr, Senaya, Doukouré, Sobol, Y.Gomis

Milieux : Lemaréchal, Andrey Santos, Nanasi, Diong, Mwanga, Diarra

Attaquants : Moreira, Emegha, Mara, Oscar Perea, Bakwa, Sebas

Les onze probables

OM :

Rulli

Lirola Kondogbia Brassier Murillo

Koné Hojbjerg

Greenwood Harit Henrique

Wahi

Strasbourg :

Petrović

Doué, Sow, Sarr, Moreira

Doukouré, Santos

Bakwa, Diarra, Nanasi

Emegha

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Meinau (Capacité : 26 109 places).

L’Arbitre de ce Strasbourg – OM

L’arbitre désigné pour Strasbourg – OM ce dimanche est Willy Delajod. Il sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Thomas Léonard. Les deux arbitres assistants seront Jérémie Pignard et Yohann Rouinsard.

La Météo

Prévision météo à Strasbourg à 21h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 99%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 9°C

– Vent : E 9km/h

– Taux d’humidité : 77%

Confrontations OM vs Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 44 Match nul : 32 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match

Liam Rosenior : « Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui, a affirmé l’entraîneur de Strasbourg en conférence de presse. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille. Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités

De Zerbi : » On a eu des matchs très difficiles à l’extérieur, à Brest, Toulouse et Lyon. Avoir 9 points, c’est déjà beaucoup, et en avoir 12, ça serait un super résultat. Ça sera plus difficile qu’à Lyon. Strasbourg, c’est une équipe forte, une équipe jeune certes, mais très forte, avec de bons joueurs, avec une identité claire. C’est une équipe qui attaque, qui a fait jusqu’ici de beaux et de bons matchs. Donc il faudra qu’on fasse tout bien, qu’on défende bien, qu’on attaque bien, qu’on joue avec caractère, qu’on sache souffrir également parce que ça va être aussi une ambiance assez chaude là-bas. On a vraiment un gros objectif pour ce week-end parce que si on réussit à l’emporter, ça signifie être en tête du classement et donc ça représente vraiment beaucoup pour nous ce match.

