Mauvais perdant, Aulas tape (encore et encore) sur l’OM

Lyon a une nouvelle proposé une pâle copie face à Strasbourg dimanche. Les lyonnais n’ont fait qu’un match nul et auraient même pu perdre cette rencontre alors que dans le même temps l’OM s’est imposé au LOSC dimanche soir. Jean-Michel Aulas à l’air de l’avoir mauvaise…

18 points. C’est l’écart qui existe entre l’OM et Lyon au lendemain de cette 25e journée de Ligue 1. Rudi Garcia n’y arrive pas mais son président affiche toujours la même comm’, pleurnicherie sur le calendrier et vision tronquée de la réalité. Il s’est exprimé dans une interview accordé au site officiel de Lyon, et comme d’habitude il répète les mêmes choses…

L’OM n’a pas joué de Coupe d’Europe cette année– AULAS

» Oui, bien sûr, et je reste intimement convaincu que nous pouvons le faire, même si ce sera difficile. La victoire hier soir de Marseille que nous venons de battre en Coupe de France nous positionne trop loin de la 2ème place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais..Il faut néanmoins noter que l’Olympique de Marseille n’a pas joué de Coupe d’Europe cette année, ce qui lui a donné un avantage certain dans le championnat et que par ailleurs il s’est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique relativement au FFP contrairement à l’OL qui a une structure financière forte et gage de participation en cas de qualification en Coupe d’Europe et de pérennité pour tous ses supporters. » Jean-Michel Aulas— Site officiel du club de Lyon