Mauvaise nouvelle pour Franck McCourt dans du business hors OM…

Franck McCourt a déjà beaucoup investi à l’OM, pour autant l’homme d’affaires américain a aussi d’autres intérêts financiers en France. Le tribunal vient d’annuler l’attribution de son lot de plage à Pampelonne…

Le journal Var Matin rapporte l’information ce mercredi. Le tribunal administratif a remis en cause la procédure alors que le conseil municipal avait acté l’attribution de cette concession à l’épi Plage il y a 15 jours à la société de Franck McCourt. La mairie de Ramatuelle avait choisi le propriétaire de l’hôtel l’Épi Plage: Franck McCourt. Le tribunal a donc annulé cette décision…

McCourt se voit annuler la concession de l’épi Plage

Les juges administratifs ont expliqué leur décision dixit Var Matin : « Le délai de 30 jours accordé aux candidats pour remettre une offre était manifestement insuffisant [contre 135 jours lors du précédent appel d’offres ] et constituait un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui a directement et gravement lésé la requérante puisqu’elle s’est trouvée dans la totale incapacité de remettre une offre conforme (la surface exploitable avait diminué des 3/4 entre les deux appels d’offres) aux documents de la consultation ». Simple contre-temps pour McCourt ?