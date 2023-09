Mauvaise nouvelle pour Kondogbia, bonne nouvelle pour l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM dispose de plusieurs joueurs africains dans son effectif susceptibles de disputer la CAN en janvier prochain. Ce jeudi, le Ghana affrontait la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia…

Dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023, prévue l’hiver prochain en Côte d’Ivoire, le Ghana s’est qualifié en battant la Centrafrique 2-1. La sélection de Kondogbia, blessé, est donc éliminée. L’OM conservera donc sa recrue en début d’année 2024. Louis Mafouta (Amiens) avait pourtant ouvert le score avant la demi-heure de jeu (0-1, 25e). Mais Mohammed Kudus a égalisé juste avant la mi-temps (43e) avant de voir la nouvelle recrue lyonnaise, Ernest Nuamah, marquer en fin de match (2-1, 87e). Le Ghana et l’Angola valident leurs tickets pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

