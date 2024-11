Mauvaise nouvelle pour les supporters, l’agent de Melo confirme et des joueurs ciblés par De Zerbi… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Mauvaise nouvelle pour les supporters, l’agent de Melo confirme et des joueurs ciblés par De Zerbi…

ASSE – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Le préfet de la Loire a pris un arrêté exceptionnel avant le match de Ligue 1 entre l’ASSE (Saint-Étienne) et l’Olympique de Marseille (OM), prévu le 8 décembre 2024 à 20h45 au stade Geoffroy-Guichard. Ce match très attendu entre ces deux clubs historiques, pour autant les autorités ont décidé d’interdire la présence des supporters de l’OM…

Selon l’arrêté préfectoral n° DS 2024-2340, du 21 novembre 2024, toute personne se revendiquant comme supporter de l’OM ou se comportant comme tel sera interdite d’accès au stade Geoffroy-Guichard ainsi qu’aux zones autour du stade et dans plusieurs secteurs du centre-ville de Saint-Étienne. Cette interdiction débutera le dimanche 8 décembre 2024 à 12h00 et prendra fin le lundi 9 décembre 2024 à 6h00.

Interdiction d’accès pour les supporters marseillais

Les supporters de l’OM ne pourront ni circuler ni stationner dans une large zone autour du stade. Cette zone inclut le centre-ville de Saint-Étienne et s’étend sur plusieurs rues et places. Les zones interdites comprennent notamment :

Place du Peuple

Place Jean Jaurès

Place de l’Hôtel de Ville

Esplanade de France

Les rues proches du stade : Rue Simone de Beauvoir, Rue de la Tour, Route de l’Etrat, et bien d’autres.

Un périmètre autour du stade, délimité par des artères principales comme la rue Pierre de Coubertin et l’avenue François Mitterrand, sera également strictement contrôlé pour empêcher tout rassemblement.

🏟️🚨 Chers supporters de @OM_Officiel,

Interdiction de transport d’objets pyrotechniques

L’arrêté interdira également, dans ce périmètre, la possession, le transport et l’utilisation de tout article pyrotechnique ou objet pouvant être utilisé comme projectile. Cette mesure vise à limiter les risques d’incidents et à assurer la sécurité de tous pendant le déroulement du match.



Le préfet de la Loire a réitéré l’appel à la responsabilité des supporters afin que ce match puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. L’objectif est de préserver la sécurité publique et de permettre aux supporters de vivre l’événement sportif sans incident. Une nouvelle fois, les autorités affichent leur incapacité à accueillir des supporters adverses…

OM : Sept joueurs particulièrement ciblés par De Zerbi !

À l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse plus de place à l’approximation. Après une trêve pendant laquelle il a pris la parole devant son groupe, l’entraîneur italien a clairement annoncé que la forme à l’entraînement serait désormais le critère principal pour déterminer qui jouerait. Un message fort qui vise directement sept joueurs : Koné, Balerdi, Wahi, Greenwood, Rowe, Merlin, et Brassier.

Les joueurs de l’OM sont réunis à Mallemort, à 1h de Marseille, pour un stage de cohésion cette semaine destiné à renforcer les liens et le mental de l’équipe, avec des activités variées comme des ateliers et des marches en collines. Ce stage « team building » vise à renforcer l’exigence et la solidarité du groupe avant des matchs cruciaux, notamment contre Monaco. Le coach De Zerbi a durci son discours selon RMC et va demander plus d’investissement.

Koné, Balerdi, Wahi, Greenwood, Rowe, Merlin, et Brassier

Le cas de Lilian Brassier est particulièrement symbolique. Arrivé cet été en provenance de Brest cet été, le défenseur central n’a pas été retenu pour la dernière rencontre face à Lens. Bien qu’il soit un renfort de taille, De Zerbi semble estimer qu’il n’a pas encore montré suffisamment d’implication et de régularité pour intégrer le groupe. Brassier n’est pas le seul dans cette situation. Selon RMC, l’entraîneur a explicitement mentionné d’autres joueurs comme Balerdi, Wahi, et Greenwood, qui, malgré leur potentiel, peinent à répondre aux attentes de De Zerbi en termes d’exigence et de constance. Le cas de Rowe et Merlin, également cités, reflète cette volonté de remettre tout le monde en question.



Pour De Zerbi, le manque de régularité de ces joueurs est un frein à l’atteinte des objectifs collectifs. Il a souligné qu’un gros potentiel ne suffit pas et que seul le travail à l’entraînement permet de garantir une place dans le onze. Ainsi, les joueurs ciblés par De Zerbi sont invités à se montrer à la hauteur de leurs capacités, sans quoi ils risquent de rester sur le banc.

Cependant, tous les joueurs ne sont pas dans cette zone de turbulences. À l’opposé, Bamo Meïté, malgré seulement 24 minutes de jeu cette saison, semble avoir trouvé la confiance de son entraîneur. De Zerbi le considère comme un joueur méritant sa place dans le groupe, grâce à son implication croissante à l’entraînement.

Mercato OM : L’agent d’une piste de Longoria confirme, « il veut rester en Europe »

Mis sur le marché des transferts par la Juventus, Arthur Melo ne veut pas entendre parler d’un départ vers le Brésil. Le milieu de terrain veut rester en Europe.

Dès le début de la saison, l’OM a été cité parmi les clubs intéressés par la belle opportunité de marché que représente Arthur Melo. Le milieu de terrain passé par Liverpool est toujours à la Juventus et n’est pas utilisé. Il devrait donc quitter le club dès cet hiver. Dans un entretien accordé à Calciomercato, son agent confirme qu’il souhaite rester en Europe.

« De nombreux clubs brésiliens ont manifesté leur intérêt pour lui, mais nos plans sont clairs : Arthur veut rester en Europe. Il y a des intérêts : on verra ce qui se passe… », a déclaré Fede Pastorello

Retour à Manchester United : la piste privilégiée ?

Le mercato hivernal 2025 s’annonce chaud pour Paul Pogba. Après la réduction de sa suspension pour dopage et la résiliation de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français est désormais libre de signer où il le souhaite. Si l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par sa venue, Bacary Sagna, ancien défenseur d’Arsenal, a relancé l’idée d’un retour de Pogba à Manchester United.

Dans une récente interview au Daily Mirror, Bacary Sagna a évoqué la possibilité pour Pogba de retrouver Manchester United. Selon lui, l’arrivée de Ruben Amorim à la tête de l’équipe pourrait être un facteur décisif. « Amorim a été joueur, et je suis sûr qu’il serait ravi de retrouver Pogba à la maison, car il aime Manchester United », a déclaré l’ex-international français.

L’attachement de Pogba à Manchester United

Paul Pogba n’a jamais caché son amour pour Manchester United, où il a déjà joué entre 2009 à 2012 puis entre 2016 et 2022. Après son départ pour la Juventus, un retour à Old Trafford serait une occasion pour lui de retrouver un environnement qu’il connaît bien. Sous la houlette de Ruben Amorim, un entraîneur réputé pour ses qualités tactiques, Pogba pourrait relancer sa carrière dans un projet ambitieux à Manchester.

L’OM, une alternative séduisante ?

De son côté, les supporters de l’Olympique de Marseille rêvent de recruter Pogba. Le club olympien peut offrir au Français un cadre stimulant, avec des ambitions élevées en Ligue 1 et en Europe. Le stade Vélodrome, chaud bouillant, serait un terrain de jeu idéal pour Pogba, qui pourrait retrouver la ferveur des grands matchs. Si personne n’a confirmé un intérêt pour Pogba, Mehdi Benatia, qui a déjà réussi à convaincre Adrien Rabiot, est toujours à l’affût es opportunités de marché…