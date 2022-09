McCourt dénonce une fake news, Bailly présent et Angers voulait Dieng… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : McCourt démente encore une vente de l’OM; Bailly est dans le groupe et Angers voulait Dieng !

Vente OM : McCourt dénonce une fake news !

Après l’annonce de sa démission du conseil de surveillance de l’OM, Frank McCourt a décidé de mettre les points sur les i via un communiqué du porte-parole de McCourt Global.

« L’Olympique de Marseille est en position de force, grâce au leadership du président Pablo Longoria et de ses équipes. Le club demeure, plus que toujours, une priorité pour McCourt Global et bénéficiera du soutien total de son PDG, Frank McCourt. Le conseil de surveillance de l’OM est entre de bonnes mains, et les récents changements intervenus au sein du conseil de surveillance n’ont pas d’incidence sur la stratégie et les activités de l’OM. La décision de Frank McCourt de démissionner du conseil traduit une réorganisation interne au sein de McCourt Global visant à élargir les responsabilités de ses dirigeants pour maintenir le rythme de développement mondial de l’organisation et d’accélérer le travail de Project Liberty, une initiative à but non lucratif lancée par McCourt Global. Celle-ci entend créer un internet plus équitable et restructurer les réseaux sociaux pour permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données et renforcer la démocratie. » Communiqué du porte-parole de McCourt Global / RMC (30/09/2022)

« Aujourd’hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j’aurais eu l’intention de vendre de l’OM, malgré tout ce que j’ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces. L’impact destructeur des réseaux sociaux est la raison pour laquelle nous avons lancé Project Liberty, une initiative visant à transformer Internet et à réparer les réseaux sociaux et leurs modèles commerciaux actuels, qui incitent à la diffusion de ces fake news. » Frank McCourt – source : communiqué du porte-parole de McCourt Global / RMC (30/09/2022)

Via un communiqué du porte-parole de McCourt Global, le clan du propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt, réagit à son départ du conseil de surveillance du club, en rassurant les supporters et dénonçant des « fakes news »: « les fausses informations provoquent de graves dégâts » — RMC Sport (@RMCsport) September 30, 2022

Bailly et Dieng dans le groupe, Tavares suspendu et Kolasinac forfait

L’Olympique de Marseille affronte le SCO Angers aujourd’hui à 21h00. Le club olympien vient de communiquer le groupe retenu pour la rencontre… Bamba Dieng est bien là tout comme Eric Bailly qui s’était blessé. Par contre, Tavares est suspendu et Kolasinac blessé.

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Mbemba, Kaboré, Bailly, Touré, Gigot

Milieux de terrain :

Guendouzi, Veretout, Gueye, Gerson, Rongier

Attaquants :

Harit, Payet, Suarez, Ünder, Sanchez, Dieng

𝗛-𝟵 ⏳ Le groupe de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour #SCOOM ce soir à 21h 🔥 pic.twitter.com/HBYn76txuS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2022

Angers voulait Dieng !

Avec la perte de Lois Diony, victime d’une rupture des ligaments croisés à un genou, le SCO d’Angers avait envisagé le recrutement d’un joker médical. Un prêt de Bamba Dieng a alors été évoqué mais l’attaquant sénégalais devrait rester à Marseille au moins jusqu’en Janvier d’après les informations de l’Equipe.

La grave blessure de Lois Diony, out jusqu’à la fin de la saison, oblige Angers à revoir ses plans en attaque. Et pour le remplacer, la direction angevine aurait, d’après l’Equipe, contacté l’Olympique de Marseille pour signer Bamba Dieng sous la forme d’un prêt sec.

Bamba espère du temps de jeu à Marseille

Mais ce dernier n’aurait pas donné suite pour l’instant car il espère jouer quelques minutes avec l’OM d’ici la Coupe du Monde. Son départ serait plutôt envisagé en Janvier avec un transfert définitif ce qui satisferait les deux parties.

Angers sans complexe

Gérard Baticle, coach de Angers, aurait invité ses hommes à « jouer sans complexe, oser, tenter et avoir de l’audace ». Il devrait remettre le onze aligné lors des deux derniers matchs avec un 4-4-2 qui leur a permis de remporter les deux derniers matchs face à Montpellier (2-1) et Nice 1-0).

Azzedine Ounahi, touché avec le Maroc face au Paraguay, est dans le groupe et devrait pouvoir tenir sa place malgré une cheville douloureuse et un strap à la cuisse. Farid El-Melali, en réserve depuis quelques semaines, est de nouveau dans le groupe avec la blessure de Diony.