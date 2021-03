McCourt : « L’OM est capable de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real »

Dans les colonnes du journal l’Equipe, le patron de l’Olympique de Marseille Frank McCourt a de nouveau expliqué que son objectif était de refaire de l’OM un grand d’Europe capable de remporter la Ligue des Champions.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a accordé un entretien au journal l’Equipe paru ce jeudi au lendemain de la défaite de l’OM à Lille (2-0). Il a de nouveau expliqué qu’il était très ambitieux pour le club marseillais au point de viser la Ligue des champions et de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real… Surréaliste…

Parfois avoir trop de ressources peut être une faiblesse

A lire aussi : Pour Ménès, cet OM a de quoi inquiéter Sampaoli

« L’OM est-il capable de rivaliser avec des clubs comme le Bayern et le Real ? « Oui je le pense vraiment. Ce qui m’exite à l’OM c’est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées, et travailler dur. (…) Parfois avoir trop de ressources peut être une faiblesse parce qu’on peut être suffisant. Et croyez-moi, l’argent ne sera jamais suffisant. » Frank McCourt– source : L’Equipe (04/03/2021) »