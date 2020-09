McCourt prêt à changer de stratégie, l’enveloppe pour l’attaquant et déjà un nom glissé par AVB… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce dimanche 6 septembre : McCourt prêt à changer de stratégie, l’enveloppe pour l’attaquant et déjà un nom glissé par AVB.

Mercato OM : McCourt prêt à (re)changer de stratégie ?

Il y a quelques mois à l’Olympique de Marseille, il semblait nécessaire de vendre… Ce dimanche, le journal L’Equipe nous informe que Frank McCourt aurait revu son calendrier et pourrait patienter jusqu’à cet hiver voire en juin 2021.

Cette saison, l’Olympique de Marseille va avoir beaucoup de matchs à jouer : championnat, Coupe de France mais également Ligue des Champions. Avec un effectif aussi court et dans l’optique de voir quelques départs se confirmer, nombreux sont les supporters et observateurs du club à s’inquiéter pour l’avenir du club.

DES VENTES EN HIVER VOIRE EN JUIN 2021?

Avec les problèmes financiers des Marseillais, il paraissait plus que nécessaire de vendre dès cet été pour rééquilibrer les comptes. Cependant, McCourt aurait revu son calendrier selon le journal L’Equipe. En effet, l’homme d’affaires américain serait prêt à patienter encore quelques mois avant de vendre.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Tu peux te faire prêter un gros attaquant »

Les prolongations de Mandanda et Payet auraient allégé la masse salariale et donc permis au propriétaire d’avoir un peu plus de temps. McCourt serait partant pour vendre dès le mercato hivernal voire en juin 2021. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui pourrait débuter son épopée européenne avec son groupe au complet et 3 (ou 4) recrues !

Mercato OM : Villas-Boas sait ce qu’il veut pour le poste d’attaquant (et aurait même un nom en tête !)

Il y a quelques jours après la victoire face à Brest, André Villas-Boas a affirmé qu’il était à la recherche d’un joueur pour le front de l’attaque. Ce dimanche, le journal L’Equipe nous glisse un nom…

Avec seul Benedetto en pointe comme vraie alternative, André Villas-Boas souhaiterait renforcer ce secteur de jeu pour la longue saison qui attend les Marseillais.

On pense avoir besoin d’un attaquant de pointE — AVB

Le journal L’Equipe a détaillé ce dimanche le profil de ce joueur et glisse même un nom qui serait dans la liste prioritaire du coach portugais : José Juan Macias, un jeune buteur qui évolue à Guadalajara au Mexique et qui a déjà été cité parmi les pistes de l’ancien entraîneur du FC Porto… Un profil qui colle parfaitement à ce qu’avait détaillé le coach il y a quelques jours.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Tu peux te faire prêter un gros attaquant »

« Investir 15 ou 20M€ sur un attaquant ? Sincèrement, je ne sais pas. C’est quelque chose que Pablo (Longoria) doit régler avec la direction. On a besoin d’une option, d’une alternative à Dario (Benedetto). On est très contents de l’évolution de Marley Aké et on va continuer à lui donner des opportunités, mais de toute façon, on pense avoir besoin d’un attaquant de pointe… Sur les côtés, on est plutôt bien. On a joué avec Valère (Germain) la saison passée sur les côtés et c’est là qu’on peut l’utiliser encore. On cherche donc un attaquant de pointe, on va voir ce qu’on peut faire et dans quelle condition on va trouver le mercato. Maintenant, c’est à Pablo et à la direction de regarder un peu et aussi à nous de chercher pour continuer à mettre des noms autour de la table. Le profil ? Celui d’un buteur (rires). Après évidemment, tu as un Dario qui joue plutôt entre les lignes, qui sert les autres et qui est très adapté pour un 4-3-3. Ce qu’on cherche maintenant, c’est quelqu’un qui peut donner un peu plus de profondeur, de vitesse à l’attaque. Mais à la fin, tu cherches un peu un grand buteur, qui a de l’explosivité et qui sait travailler dans la surface de réparation. On va voir ce qu’on peut faire. » André Villas-Boas – Source: RMC (03/09/2020)

Mercato OM : Le montant de l’enveloppe connu, pour l’attaquant ?

AVB le répète depuis de longs mois : il veut un attaquant. Dernièrement, une enveloppe de 6 à 7 M€ a été évoquée par La Provence, au vu de l’achat d’un numéro 9. Cette dernière aurait augmenté selon L’Équipe !

Il sera compliqué voire impossible pour l’OM de recruter un attaquant de classe internationale durant ce mercato. Les finances du club sont dans le rouge et les dirigeants marseillais sont surveillés de très près par le Fair-play financier. L’UEFA a même infligé, en juin dernier, une amende de 3 M€ au dernier deuxième de Ligue 1, et le retrait de 15 % sur les recettes en coupe d’Europe. Ainsi, la direction olympienne devra faire preuve de créativité, en recrutant un attaquant à bas coût, si elle ne veut pas se voir sanctionner à nouveau l’été prochain.

Une enveloppe de 7 à 10 M€ pour l’attaquant ?

Malgré cette surveillance, l’Olympique de Marseille disposerait d’une petite enveloppe budgétaire pour un futur buteur. Les arrivées libres de Pape Gueye et Yuto Nagatomo, ainsi que le prêt de Leonardo Balerdi, permettent au club de sortir le chéquier pour ce poste tant désiré. Mais la somme inscrite sur celui-ci ne devrait pas faire des folies, comme annoncé précédemment. Dans un premier temps, des estimations portant sur des chiffres entre 6 et 7 M€ étaient évoquées. L’Équipe révèle que ces dernières pourraient atteindre les 10 M€, en cas de contexte favorable, à tous les niveaux.