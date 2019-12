MCP : « Bielsa, c’est ce que voudraient être les Marseillais, Deschamps, c’est ce qu’ils sont réellement »

Le Marseille Champions Podcast vous a sollicité ces dernières semaines afin d’élire l’équipe type de l’OM sur la décennie passée. Les votes sont clos, Mourad, Nico et Yannis les débriefent dans ce dernier épisode de l’année. Sans surprise, la lutte fut acharnée à certains postes particulièrement sur le banc de touche…







Deschamps et Bielsa terminent pratiquement à égalité et illustrent parfaitement le déchirement « idéologique » des supporters olympiens. Nico tente de théoriser ce fameux déchirement.

« deux philosophies de vie en fait »

« On parle de foot mais ce sont deux philosophies de vie en fait. Ceux qui veulent atteindre une grandeur avec des objectifs très hauts quitte à ne pas les atteindre mais en se disant « en visant les étoiles, je peux atteindre la Lune. » Et puis tu as ceux qui disent « je veux faire une carrière professionnelle exponentielle, payer mon loyer, etc. » Qu’est-ce qui ressemble le plus à l’OM ? Ben c’est celle de Bielsa bien évidemment mais l’OM est aussi le club le plus titré de France qui a dans son attitude onze titres de champions, dix coupes et on est « à jamais les premiers » ! (…) Bielsa, c’est ce que voudraient être les Marseillais, Deschamps, c’est ce qu’ils sont réellement. Le fond du truc, c’est ça. Le Marseillais c’est un mec qui a les pieds sur terre, qui cherche à croquer mais qui a la tête dans les étoiles et des rêves de grandeur ! »

Nico – Source : Marseille Champions Podcast