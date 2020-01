Mendy / Payet, le démenti de Zubizarreta… Romao regrette son départ, Galtier coach à Marseille? Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont fait l’actu de l’OM aujourd’hui. Ce dimanche au menu : Romao, Galtier et le démenti de Zubizarreta…

OM : Regrets, Boulaye Dia, Gignac et la folie de Bielsa… Romao revient sur ses années à Marseille !

Ce dimanche, Alaixys Romao était l’invité de Téléfoot sur TF1. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a répondu à quelques questions sur son ancien club…

Le Oui / Non de Téléfoot avec Alaixys Romao était très axé sur l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu marseillais était l’invité de l’émission de TF1 et a répondu aux questions des journalistes… A commencer par André-Pierre Gignac qui a marqué un très joli but cette nuit avec les Tigres. « Oui Gignac est l’un des meilleurs attaquants avec qui j’ai pu évoluer », a avoué l’actuel capitaine du Stade de Reims.

Oui, Bielsa est fou !

Evoqué dans le viseur de l’OM a plusieurs reprises lors de ce mercredi, son coéquipier Boulaye Dia pourrait-il jouer à Marseille? La réponse du milieu de terrain est très directe : « Non Boulaye Dia ne me parle pas de l’OM. Il ne veut pas aller là-bas »

Quand Romao est questionné sur ses années à Marseille, il avoue qu’il aurait « aimé rester plus longtemps. » « J’ai passé mes plus belles années là-bas. » Coaché par Marcelo Bielsa, il répond « Oui! » lorsque les journalistes lui demandent si celui que l’on surnomme El Loco est vraiment fou. Il affirme cependant qu’il n’est pas le meilleur coach qu’il ait pu avoir dans sa carrière… « Le meilleur c’est Gourcuff ! »

Mercato OM : Zubizarreta dément avoir formulé une offre pour ce joueur !

Annoncé dans le viseur de l’OM, Prosper Mendy ne devrait pas signer au club selon les dires d’Andoni Zubizarreta.

Présent au stade Vélodrome ce samedi pour la rencontre qui opposait l’OM au SCO d’Angers en Ligue 1, Andoni Zubizarreta a accordé un entretien à Canal +. Le directeur sportif a répondu aux questions concernant le mercato.

Payet vers West Ham, offre pour Prosper Mendy… Zubi dément tout !

Alors que ce vendredi Foot Mercato affirmait que l’OM avait transmis une offre pour s’attacher les services de Prosper Mendy un latéral gauche qui évolue en Norvège, Zubizarreta a démenti cette information. « Tout ce qui se dit est faux », a-t-il déclaré au micro du diffuseur du match.

Le directeur sportif a également démenti le possible départ de Dimitri Payet vers West Ham pour une somme de 15 millions d’euros. Précieux pour le club depuis le début de la saison, l’absence du numéro 10 s’est bien fait ressentir ce samedi… Il paraît compliqué de voir l’international français quitter l’OM.

Ligue 1 : Galtier évoque la possibilité d’entraîner un jour l’OM !

L’actuel entraîneur du LOSC, Christophe Galtier évoque la possibilité de devenir un jour le coach de l’Olympique de Marseille.

Né à Marseille, Christophe Galtier n’a jamais été coach à l’OM. Interrogé par Europe 1, l’ancien entraîneur de l’ASSE a été clair à ce sujet : ce n’est pas un objectif !

personne ne peut rester insensible s’il y a un appel de l’OM — GALTIER

« Marseille est un club important de notre championnat. C’est un stade, c’est une ambiance, c’est une ferveur, mais c’est aussi une grande difficulté. Est-ce que c’est une plus grande difficulté quand on est Marseillais ? Je n’en suis pas convaincu. Est-ce que c’est un rêve ou un objectif ? Non. Mais personne ne peut rester insensible s’il y a un appel de l’OM, encore moins si vous avez été formé dans ce club, où vous y avez joué et que vous y avez fait vos premières armes en tant qu’entraîneur adjoint. »

Christophe Galtier – Source : Europe 1