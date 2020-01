Ménès : « Des signes qui indiquent que ça pourrait bien être la saison de l’OM… »

L’OM s’est imposé petitement vendredi soir en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire 1-0 à Rennes qui permet aux hommes de Villas-Boas d’accroitre leur avance au classement.

Avec ce succès face au 3e et en attendant le match en retard des rennais à Nîmes, l’OM s’offre 8 points d’avance. Pour autant, dans le jeu, l’OM a eu du mal et a aussi perdu trois joueurs pour le prochain match de championnat face à Angers. Sur son blog, Pierre Ménès a débriefé cette rencontre.

le tacle de Da Silva sur Lopez valait également carton rouge — Ménès

« Cette première journée de 2020 a commencé par la victoire assez heureuse de l’OM à Rennes. En schématisant, on pourrait dire que Marseille ne méritait pas de gagner en première mi-temps et méritait même plutôt de perdre en seconde. Les Olympiens ont vraiment subi la pression des Rennais, qui sont malheureusement trop justes en attaque pour concrétiser leurs belles situations. Le match a basculé sur un coup-franc de Payet sur le poteau bien repris par Strootman qui venait tout juste d’entrer. Des signes qui indiquent que ça pourrait bien être la saison de l’OM. L’équipe fait preuve de beaucoup de solidarité et propose un gros engagement physique. Trop même, sur ce match, lors duquel j’ai quand même vu de très mauvais gestes. Un tacle limite de Caleta-Car sur Del Castillo et une grosse semelle de Kamara sur Camavinga – dont la cheville n’était pas belle à voir après le match. Mais il faut aussi dire que le tacle de Da Silva sur Lopez valait également carton rouge. En tout cas, avec ce succès minimal dans ce choc de haut de tableau, l’OM est vraiment bien parti…. » Pierre Ménès – source : Canal+