L’OM sort enfin la tête de l’eau ! Après une longue série de matchs sans gagner, les hommes d’Igor Tudor sont sortis victorieux de l’Olympico dimanche soir. 1-0, c’est une victoire sur un petit score mais un match primordial pour la suite de la saison en championnat.

Au terme d’un match laborieux, les marseillais ont pu arracher la victoire aux lyonnais grâce à un but de Samuel Gigot à la 43ème minute. Malgré les nombreuses critiques, Igor Tudor n’aura pas apporté beaucoup de modifications à son onze de départ habituel.

Même si l’issue a été favorable, les marseillais ont gardé quelques lacunes de leurs derniers matchs. Dans son émission Face à Pierrot, Pierre Ménès reproche un match incomplet aux phocéens.

C’était un match d’une pauvreté technique

« Quel mauvais match ! C’était un match d’une pauvreté technique, avec tellement de duels offensifs perdus de part et d’autre. Marseille, avec la même compo que contre Tottenham même si Guendouzi ne jouait pas, on était toujours avec Sanchez seul en pointe. Marseille a fait la même mi-temps avec de l’intensité, une grosse possession de balle. Pas beaucoup d’occasions, et ils ont marqué sur une tête comme Mbemba l’avait fait contre Tottenham. La deuxième mi-temps a été encore plus médiocre parce que Marseille aussi a un petit peu arrêté de jouer, et c’est leur gros défaut. Lyon n’a pas su en profiter parce que Lyon n’a rien pour en profiter. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 7/11/2022

Ligue 1, J14 : « Le PSG en mode diesel, l’OM remporte un pauvre Olympico » https://t.co/8Qtt9Rx3yr via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 6, 2022

