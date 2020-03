Ménès : « Un OM pas très convaincant dans le jeu et encore sauvé par Mandanda… »

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Nîmes grâce à un triplé de Benedetto. Une victoire encore dû à un grand Mandanda selon Pierre Ménès.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire après une défaite face à Nantes la semaine dernière. Trois points à Nîmes grâce à un triplé de Dario Benedetto, très en forme lors de cette rencontre.

les Olympiens ont assuré l’essentiel — MENES

Pour Pierre Ménès, cette victoire est une nouvelle fois dû aux performances de Steve Mandanda qui a sauvé les siens à plusieurs reprises…

« Cette 27e journée a démarré vendredi avec la victoire importante et compliquée de l’OM à Nîmes. Les Crocos ont ouvert le score très rapidement par Ferhat, qui a bien suivi une frappe de Roux repoussée par Mandanda. Mais Marseille qui dominait copieusement le match a égalisé très vite par Benedetto bien servi par Sarr. Très en verve, l’attaquant argentin a donné l’avantage à l’OM juste avant la pause sur un bon service de Payet avant de tripler la mise avec un peu de réussite, faisant passer la réduction du score tardive de Deaux pour une péripétie. Pas toujours très convaincants dans le jeu et encore sauvés à plusieurs reprises par Mandanda, les Olympiens ont assuré l’essentiel et repartent de l’avant après la désillusion face à Nantes »

Pierre Ménès – Source : Canal + (Blog)