Merato OM : « Je pense qu’il y a vraiment une possibilité que Payet parte »

Rentré pour les dix dernières minutes d’OM – Troyes, alors que les olympiens menaient 3-0, Payet n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. Après le match, lors du Débrief à Chaud, notre journaliste Benjamin Courmes et notre invité Adam Manseur se demandent si Payet restera la saison prochaine à l’OM au vu de son faible temps de jeu.

Tudor lui donne 10 minutes pour lui faire plaisir

« Il n’y a plus de sujet Payet, explique Benjamin Courmes dans le Débrief à Chaud. Cela fait six mois qu’on le sait qu’il n’y a plus de sujets sur Payet. Là ce que lui donne Tudor, c’est des miettes. Il lui donne 10 minutes parce qu’on mène 3-0. C’est pour lui faire plaisir. Le seul sujet sur Payet c‘est de savoir s’il va rester la saison prochaine ou pas. Et on reparlera très certainement dans quelques semaines. En-tout-cas lui il reste professionnel. Ça été dit à de nombreuses reprises. Le coach et les joueurs le disent. Il y a eu une interview de Rongier qui l’a encore répété. Ça, c’est la vérité. Autant il y a quelques années il aurait pu avoir un comportement tout autre et foutre un peu le bordel. Mais là ce n’est pas du tout le cas il n’y a rien à dire sur son comportement. Mais est ce qu’il sera là, la saison prochaine ? Ça, on ne sait pas. Moi je pense qu’il y a vraiment une possibilité qu’il parte parce qu’il a peut-être aussi envie de jouer. Et là c‘est mort pour lui. À moins qu’il y ait un départ de Tudor. Et ça non plus on ne peut pas signer à 100% que Tudor sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. On saura au mois de juillet.«

Bien sûr que sa gestion par Tudor est discutable

« Payet rentre quand l’équipe ne joue plus quasiment, poursuit Adam Manseur. Il rentre pour toucher un peu le ballon, faire deux, trois renversements de jeu mais pas plus que ça. Bien sûr que sa gestion par Tudor est discutable. Comme pour celle de Kaboré, Bailly, Guendouzi, Gerson, Suarez… Il y a énormément de joueurs qu’il a « cramé ». Mais je pense que ça reste des joueurs qui ont le niveau pour la Ligue 1. Mais pas pour son style de jeu. Je pense que Payet est sorti des radars. Mais je pense que sous certains moments, sur certains matchs il aurait pu apporter. Après je pense qu’il a eu un boycott de Tudor sur certains matchs. C’est comme ça se sont ses choix. Sur les sept prochains matchs de l’OM, Payet aura 50 voire 60 minutes à tout casser. »