Mercato : « A l’OM, il faut un vrai président, pas un clown, et que McCourt aligne la tune… »

Le consultant de RMC Sport, Jonatan MacHardy, a évoqué la première partie du club marseillais, deuxième de Ligue 1 à l’issue de la phase des matchs allers. Pour 2020, il souhaite que le club marseillais trouve un autre président, et que McCourt mette la main à la poche au mercato.

L’Olympique de Marseille a réalisé une très bonne première partie de saison. Villas-Boas a ainsi parfaitement réussi sa mission à mi-parcours. Il devra maintenant finir le travail lors des matchs retours pour qualifier l’OM en Ligue des champions la saison prochaine. Pour l’année 2020, Jonatan MacHardy a souhaité que l’OM puisse avoir plus de moyens financiers et que le club marseillais puisse également trouver un autre président :

Il y a eu un OM avec Payet et un OM sans Payet…

« Même si là on ne l’entend pas, et tant mieux, je souhaite que l’OM est un vrai président, et pas le clown qui occupe ce en poste depuis trois ans. Et surtout, ce qu’on veut, c’est de la tune ! On est en position de se qualifier pour la Ligue de champions. Il faut de l’argent et faire de deux trois retouches à Noel. Il faut que McCourt aligne le pognon et recrute notamment un latéral gauche. Il ne faut surtout pas terminer troisième, il faut finir deuxième pour mieux préparer la prochaine saison » Jonatan MacHardy – Source RMC Sport