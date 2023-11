Mercato : A quelques heures de recevoir l’OM, un Strasbourgeois affole l’Europe !

Ce samedi l’OM affronte le RC Strasbourg ! A quelques heures de cette rencontre, un milieu de terrain alsacien intéresse de nombreux clubs européens comme nous l’informe Fabrizio Romano.

L’OM se déplace à Strasbourg ce samedi soir pour y affronter le RCSA. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’un des milieux alsaciens attire de nombreux clubs européens. D’après le journaliste, le Borussia Dortmund, la Juventus ou encore Wolverhampton s’intéresse de près à la signature d’Habib Diarra. Cependant, le joueur formé au RCSA vient de signer une prolongation jusqu’en 2028 !

Comme le rappelle Fabrizio Romano, Chelsea garde un œil sur la situation du milieu de terrain de 19 ans… Les Blues sont également propriétaires du Racing Club de Strasbourg et pourrait donc avoir la priorité pour racheter Habib Diarra. Sur Transfermarkt, sa cote a grimpé ces derniers mois, atteignant 18 millions d’euros au moment où nous écrivons ces lignes.

A LIRE AUSSI : OM : Mais qui est vraiment Stéphane Tessier?

🇫🇷 Borussia Dortmund, Juventus and also Wolves were all keen on signing Habib Diarra (2004). Strasbourg keep French midfielder as he signs new deal until June 2028. …and he remains under Chelsea control as he’s being monitored closely. 🔵👀 pic.twitter.com/v1aujveH3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2023

Déclarations d’avant-match

Vieira : « Recevoir l’OM, ça annonce un beau match. L’envie et la détermination seront forcément présentes. C’est à nous mettre en œuvre notre travail sur ce match face à l’OM. On a beaucoup travaillé sur la façon de se créer plus d’occasions. (…) Je m’attends à un match compliqué. Même si Marseille est dans une situation difficile, quand on regarde leur effectif, leurs individualités, ils sont capables de renverser la situation sur un match »

Gattuso : « On avait peu de joueurs à disposition ces derniers jours mais avec Correa, Vitinha, Aubameyang on a fait des exercices en plus comment attaquer l’espace, combiner, marquer, expliquait le coach Gattuso en conférence de presse. Ce sont des raisons différentes et ça ne concerne pas seulement les attaquants, mais aussi toute la phase offensive et l’utilisation du ballon. Il faut croire en nos forces, avoir la conviction qu’on peut marquer, créer des occasions, marquer des buts simples et il arrivera un moment où on marquera. Mais il faut garder son calme parce que l’excitation ne nous aidera pas. »