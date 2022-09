Mercato : 14 à 17M€ pour Caleta Car ?

Finalement Duje Caleta-Car semble devrait bien rejoindre Southampton dans les prochaines heures, les Saints auraient trouvé un accord avec le club olympien.

En effet, Luca Bendoni vient de publier: « on vient d’apprendre qu’un accord entre Southampton et l’Olympique de Marseille pour Duje Caleta-Car a été conclu. Encore quelques étapes en suspens pour considérer l’affaire conclue. Le joueur est déjà en Angleterre – comme révélé en exclusivité avec des images ce matin. » Le départ du défenseur semble proche, reste à savoir si Longoria va recruter un défenseur central, un latéral gauche ou personne pour le remplacer numériquement…

Jacob Tanswell précise que les « SaintsFC sont en train de finaliser un accord pour signer Duje Ćaleta-Car depuis Marseille. Le club est désormais le favori pour signer le défenseur central, avec un examen médical nécessaire. Un montant de 14 à 17M€ est évoqué. »

🚨#SaintsFC are in the process of finalising an agreement to sign Duje Ćaleta-Car from Marseille.

The club are now firm favourites to sign the centre-back, with a medical needed to do. Worth in the region of £12-15m.

— Jacob Tanswell (@J_Tanswell) September 1, 2022