Mercato : Alexis Sanchez, vraiment un changement de dimension pour l’OM?

Ce mercredi l’OM a officialisé puis présenté Alexis Sanchez. En conférence de presse, Pablo Longoria a affirmé qu’il s’agissait d’un changement de dimension. Walid Acherchour est totalement d’accord avec cela.

L’Olympique de Marseille a présenté Alexis Sanchez ce mercredi en conférence de presse. D’après le chroniqueur Walid Acherchour qui était dans l’After Foot sur RMC, l’arrivée du Chilien fait clairement passer un cap à l’effectif de l’OM pour la saison prochaine.

« Changer de dimension avec Alexis Sanchez? C’est surtout un gros coup de projecteur. On a vu de très belles images hier (accueil des supporters à l’aéroport, ndlr). C’est un joueur qui, il y a 3/4 ans avait le meilleur salaire de Premier League quand il signe à Manchester United. Même si sportivement il est un peu sur le déclin, ça reste un joueur qui était titulaire l’année dernière à Anfield contre Liverpool avec l’Inter Milan, qui est encore un leader avec le Chili, qui a beaucoup d’expérience et gagné beaucoup de choses. Longoria le disait, il a gagné partout où il est passé. Pour un effectif comme l’OM, bien sûr que ça ré-hausse plein de choses. Tant dans le vestiaire que sur le terrain. C’est un sacré saut qualitatif même s’il y a toujours un bémol sur son état physique, s’il peut enchaîner mais bien entendu que voir Alexis Sanchez, pour la Ligue 1, c’est quand même quelque chose de pas mal. » Walid Acherchour – Source : After RMC (10/08/22)

⚪🔵 L’OM change t-il de dimension avec l’arrivée d’Alexis Sanchez ? 🗣💬 Walid Acherchour : « C’est un joueur qui a de l’expérience et il est encore le leader du Chili. Voir ce joueur en Ligue 1, c’est vraiment pas mal » #RMClive pic.twitter.com/aubSVw7jck — After Foot RMC (@AfterRMC) August 10, 2022

Alexis Sanchez, il incarne tout ce dont on a besoin — Longoria

En conférence de presse pour la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria a évoqué l’intérêt pour l’OM de recruter un joueur tel que lui. Pour le président, cette recrue fait clairement passer un cap de dimension à l’effectif proposé à Igor Tudor pour la saison à venir.

Merci pour tenir ta parole et pour croire dans le projet. On a toujours dit qu’un projet c’est avec des joueurs à developper, des joueurs fonctionnels à différentes positions, mais quand on a la possibilité de faire un joueur avec une telle expérience internationale, 70 matchs européennes, 140 sélections et 19 trophées, c’est quelque chose qu’on voulait faire. Alexis Sanchez, il incarne tout ce dont on a besoin, un joueur qui peut jouer dans différentes positions et qui nous permette d’avoir un saut de niveau, changer la dimension dans l’effectif. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (10/08/22)