Mercato: Almada à l’OM la semaine prochaine ?

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato, Thiago Almada s’était éloigné du club depuis plusieurs semaines. L’Argentin serait trop cher pour les finances de l’OM, pourtant les négociations ne seraient pas à l’arrêts…

Selon nos informations, Pablo Longoria aurait bien coché le nom de Thiago Almada, en plus de Lucas Orellano. Cependant, l’homme fort de l’Olympique de Marseille met un point d’honneur à payer les joueurs à leur bon prix et ne pas monter dans des sommes qui n’ont aucun sens pour lui. Traduction : Velez se montrerait très gourmand pour les deux joueurs offensifs… « Nous devons compter chaque euro », a insisté le président avant d’affirmer que les deux Argentins étaient des joueurs très intéressants et qu’il appréciait leur profil.

Pourtant, d’après le journaliste turc Ekrem Konur, Marseille insiste afin de finaliser le transfert d’Almada. Le joueur serait une réelle volonté de Jorge Sampaoli, mais Velez se montrerait dur en affaire dans ce dossier. Les dirigeants argentins souhaitent une part dans une prochaine vente du jeune milieu de terrain, qui lui aimerait signer à l’Olympique de Marseille. Il se pourrait que le deal se concrétise la semaine prochaine…

