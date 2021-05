Mercato : Alvaro se livre sur son avenir avec l’OM !

Le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez a accordé une interview à l’AFP. Et il revient notamment sur son avenir au sein de l’Olympique de Marseille…

Si l’arrivée d’Alvaro à l’OM avait coïncidé avec des performances très convaincantes, cette saison marque un net coup d’arrêt pour le défenseur central. Lors d’un entretien accordé à l’AFP, l’espagnol exprime son souhait de rester au club la saison prochaine. Mais malgré l’accord qu’il aurait avec Longoria, il n’est sûr de rien…

ma prolongation ? c’était plus facile d’en parler quand j’étais bon — Alvaro

« Ça n’est pas signé. On a un accord avec Pablo Longoria, avec le club. On a parlé. Pablo me fait confiance et je lui fais confiance. Mais c’était plus facile de parler de prolongation quand j’étais bon. Je veux rester ici. Je sais que ça sera différent l’an prochain. Je m’entraîne bien, ma vie est saine. À 31 ans je suis jeune, je me sens mieux qu’à 25 ans. Mais il y a un club, un président, un staff. Ce sont eux qui vont décider. Le plus important c’est être en Ligue Europa. Ensuite on verra ce qu’il faut changer et améliorer. Je suis conscient qu’il y a beaucoup de choses à changer dans les performances des joueurs, les miennes aussi bien sûr » Alvaro – source : AFP (14/05/2021)