Mercato: Annoncé à l’OM plusieurs fois… il va tenter un rebond exotique !

Une ancienne piste de l’Olympique de Marseille pourrait relancer sa carrière, à l’arrêt depuis un an, du côté du Vietnam.

Pisté ces dernières années par l’OM, l’ancien joueur de Rennes Paul-Georges Ntep, libre depuis la fin de son contrat à Boavista en juin 2022, serait proche de s’engager au Vietnam avec le club d’Ho Chi Minh City FC d’après les informations de l’Équipe. Le joueur de 31 ans pourrait donner un virage exotique à sa carrière et découvrir un nouveau championnat après la Ligue 1, la Ligue 2, la Bundesliga (Allemagne), la Super Lig (Turquie) et la Primeira Liga (Portugal).

L’éternel espoir du football français

Ancien grand espoir du football français, Ntep n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Formé à l’AJ Auxerre, le franco-camerounais a passé trois saisons à Rennes (2014-2017) avant d’être transféré à Wolfsburg contre cinq millions d’euros en janvier 2018 où il a échoué avec seulement cinq apparitions la première saison, puis des prêts à l’AS Saint-Étinne, Guingamp et Kayserispor. Arrivé libre en Bretagne en 2020, l’ex stéphanois a été poussé vers la sortie six mois plus tard avant de finalement quitter le club l’été suivant. Il a par la suite tenté de se relancer à Boavista sans réellement y parvenir (19 matchs dont 5 titularisations).

Une carrière à l’opposé des espoirs et de ses débuts chez les professionnels qui l’ont mené jusqu’en Équipe de France avec 2 sélections en 2015 lors des matchs amicaux face à la Belgique (défaite 3-4 au Stade de France) et en Albanie (défaite 1-0).

« C’est un joueur avec beaucoup de vitesse, qui évolue sur le côté, dans un registre différent des autres joueurs, avec une bonne marge de progression, disait alors de lui Didier Deschamps. Il a un profil et des caractéristiques différents des autres attaquants qui évoluent dans un registre axial. C’est l’occasion de l’intégrer dans le groupe France et de le voir sur le terrain. La porte est toujours ouverte, c’était l’opportunité de le faire venir », concluait le sélectionneur des Bleus.

L’ailier gauche avait ensuite opté pour le Cameroun en 2018 où il a disputé quatre rencontres sous le maillot des Lions Indomptables entre 2018 et 2019.