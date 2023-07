Mercato : Annoncé à l’OM, puis au PSG… il devrait filer en Arabie Saoudite !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé à l’OM puis au PSG, Wilfried Zaha pourrait quitter l’Europe dans les prochains jours. Selon le Daily Mail, l’Ivoirien aurait reçu une offre de plus de 600 000 livres sterling par semaine, en provenance de l’Arabie saoudite.

L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, est la nouvelle cible de l’Arabie Saoudite. Pisté par l’Olympique de Marseille puis le Paris Saint–Germain en début de mercato, l’Ivoirien serait proche de rejoindre Al–Ettifaq. Le club entraîné par la légende de Liverpool, Steven Gerrard aurait proposé un contrat de plus de 600 000 livres sterling par semaine, soit plus de 33 millions d’euros brut par an à Zaha, selon le Daily Mail.

L’attaquant en fin de contrat avec Crystal Palace avait refusé une première offre saoudienne, en provenance d’Al-Nassr et même si son club souhaite toujours le prolonger, il pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite, avec cette nouvelle offre.

Steven Gerrard’s Al-Ettifaq have reportedly offered Wilfried Zaha a £600,000-per-week contract, according to the Daily Mail 🤯 pic.twitter.com/KJX9ppd29b — GOAL (@goal) July 9, 2023

L’OM et le PSG dépassés ?

Wilfried Zaha (30 ans) vise le dernier gros contrat de sa carrière, s’il privilégiait l’Europe dans un premier temps, l’escalade financière pour l’Ivoirien a retourné la situation. Visé par l’OM, puis le PSG, les demandes salariales de l’ancien mancunien auraient refroidi les clubs français.

Les deux rivaux semblent désormais hors course et l’avenir de Zaha devrait vraisemblablement s’inscrire en Arabie Saoudite, sauf si Crystal Palace surenchérit au dernier moment pour garder sa star.