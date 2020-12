Mercato : Annoncé dans le viseur de l’OM, cet attaquant file en Premier League ?

Pisté par l’Olympique de Marseille, Boulaye Dia est également dans le viseur d’un club de Premier League prêt à passer à l’offensive. Cependant, le buteur du Stade de Reims réalise un bon début de saison et ne sera pas bradé cet hiver même si ce dernier dispose d’un bon de sortie…

L’OM cherche un attaquant pour le mercato hivernal et Boulaye Dia (Stade de Reims, 23 ans) a souvent été annoncé comme un nom dans la short-list d’André Villas-Boas. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le buteur champenois est le deuxième meilleur buteur du championnat (9 réalisations cette saison) et disposera d’un bon de sortie en janvier.

Dia, une transaction estimé à 15 millions d’euros

Dans les colonnes de l’Équipe, Boulaye Dia a rappelé tout récemment ce qui guiderait ses choix de départ. L’attaquant sénégalais privilégierait le sportif avant tout et donc un club où il pourra prétendre à un temps de jeu conséquent. Dans une interview accordée à France 3, Sadio Mané reconnaît que son coéquipier en sélection devrait rapidement quitter le Stade de Reims. Selon le média 90min, plusieurs clubs anglais dont Arsenal et Everton seraient attentifs à la progression de l’attaquant de 24 ans. Ces deux clubs ont les moyens de proposer un chèque de 15 M€ susceptible de convaincre Reims de laisser filer Boulaye Dia. Cependant, c’est bien West Ham qui reste aux avant-postes dans cette possible transaction…