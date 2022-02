Mercato : Après Benedetto et Amavi, un autre ancien de l’OM charge Sampaoli !

Parti lors du dernier mercato estival, Valère Germain a retrouvé du temps de jeu à Montpellier. Dans un entretien accordé à Oh My Goal, l’ancien attaquant de l’OM n’a pas été tendre avec son ancien coach Jorge Sampaoli.

Parti libre pour le MHSC, Valère Germain s’est exprimé au micro d’Oh My Goal sur son départ de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a également évoqué sa relation avec Jorge Sampaoli et plus particulièrement ce qui n’allait pas avec lui…

Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes — Germain

Selon Germain, le coach n’arrivait pas à faire la part des choses entre les titulaires et les remplaçants. Pour rappel, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas joué une seule minute avec Jorge Sampaoli à la fin de la saison dernière.

« Il concernait beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas. Il n’a rien annoncé mais il avait une façon d’entraîner. Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes. Et nous les remplaçants, on arrivait soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard et on faisait les mêmes entraînements. Mais on ne s’entraînait quasiment pas avec les titulaires. Même si tu comprends, que tu respectes et que tu essayes de ne pas faire de bruit, ça saoule. Tu as envie d’être au moins traité de la même façon que les autres » Valère Germain – Source : Oh My Goal (04/02/22)

« Lors de ce mercato hivernal, Monaco m’a rappelé et j’ai failli y retourner. » Invité de @Colinterview, @ValereGermain revient sur les difficultés qu’il a connues lors de son passage à l’OM. pic.twitter.com/Yd2HODXPuG — Oh My Goal – France (@ohmygoal_fr) February 4, 2022

A Marseille, Sampaoli ne s’est pas vraiment comporté comme je l’imaginais — Benedetto

Interrogé par ESPN, Dario Benedetto n’a pas épargné Jorge Sampaoli… De même que Jordan Amavi lors de son départ à l’OGC Nice .Si les deux joueurs n’ont pas souhaité entrer dans les détails, ils ont clairement exprimé une cassure avec le coach argentin.

« Comment ça s’est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s’est terminé comme ça ? C’est difficile, je préfère éviter les commentaires. La vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique (le joueur a connu 4 de ses 5 sélections durant le mandat de Sampaoli, avant sa rupture du ligament croisé). Mais à Marseille il ne s’est pas vraiment comporté comme je l’imaginais. Je n’ai aucune rancœur à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner. » Dario Benedetto – Source : ESPN

Sampaoli? Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard — Amavi

« La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau. Et puis il y a eu un changement de coach (Sampaoli à la place de Villas-Boas, ndlr), je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu’en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer. Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe » Jordan Amavi – Source : Nice Matin