Mercato OM : Marcelino prêt à arranger Longoria avec ce gros salaire ?

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Marcelino a rejoint Villarreal. Après avoir chipé Pape Gueye qui devrait le rejoindre prochainement, le coach espagnol aimerait récupérer Ruben Blanco d’après Fabrizio Romano.

Marcelino n’a pas oublié certains de ses éléments à l‘Olympique de Marseille ! Après un passage éclair, il a rejoint Villarreal avec qui il a affronté l’OM en Europa League. Le coach espagnol a coché le nom de Pape Gueye qu’il souhaiterait faire signer librement. L’entraîneur serait aussi intéressé par le deuxième gardien marseillais : Ruben Blanco.

En effet, comme l’explique Fabrizio Romano ce jeudi, le portier espagnol intéresse Villarreal. Des discussions auraient été entamées entre le club de Liga et l’Olympique de Marseille pour un transfert. A voir si la direction marseillaise accepte de le laisser filer et fera monter d’un cran le jeune Simon dans la hiérarchie.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Deux infos contradictoires en Italie et Espagne concernant le dossier Conceição !

🟡🧤 Understand Villarreal are interested in Ruben Blanco as potential new goalkeeper with talks to follow with Olympique Marseille.

Blanco, appreciated by Marcelino and potential target for Villarreal. pic.twitter.com/JyITXFcsYE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024