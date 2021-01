Mercato : Après Lirola et Milik, l’OM pourrait bien s’offrir une 3e recrue…

Le mercato hivernal olympien pourrait être bien plus actif que prévu. André Villas-Boas a déjà obtenu les arrivées de Pol Lirola et Arek Milik, il pourrait aussi voir débarquer un milieu de terrain si le départ de Sanson à Aston Villa se concrétise…

Interrogé ce vendredi sur sa menace de démissionner samedi dernier, AVB a mis les choses au clair. Il a été confirmé dans ses fonctions par sa direction et entend finir correctement la saison à commencer par le mercato hivernal. Le coach a précisé que l’OM pourrait encore bouger selon les départs. Plus précisément, si Aston Villa augmente substantiellement son offre et qu’un accord est trouvé, l’OM pourrait donc recruter, surement ne prêt, un milieu de terrain. Les noms de Boulaya et Harit ont été évoqués…

Sanson sera remplacé en cas de départ…

« Je n’ai pas menacer de démissionner, j’ai mis ma place à disposition de la direction en raison de nos résultats. Ils m’ont soutenu et on est prêt pour la suite. On va continuer le travail jusqu’à la fin de la saison j’espère. On doit bien finir le mercato, pour remplacer dans certaines positions s’il peut y avoir des sorties. On va voir si cela se confirme pour Morgan (Sanson) ou non. Le plus important est de bien finir la saison. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (22/01/2021)