Mercato : Après Thauvin, le Milan vise un autre joueur de l’OM ?

Comme beaucoup de clubs, le Milan cherche a faire des bons coups sur le mercato et garde un œil attentif sur plusieurs éléments de l’OM. Paolo Maldini avait déjà affiché son intérêt pour Florian Thauvin même si depuis la piste semble se refroidir. Un autre joueur marseillais serait visé par le Milan.

Florian Thauvin sera libre en juin prochain et peut donc choisir dès maintenant son prochain club, c’est aussi le cas pour Jordan Amavi. Le latéral gauche discute toujours d’une prolongation avec Pablo Longoria. Le défenseur de 27 ans et ses agents aurait demandé une revalorisation de salaire estimée à 250 000 € / mois. L’ancien niçois est absent depuis plusieurs mois suite à une blessure au mollet, puis à la cuisse. Il a fait son retour à l’entrainement hier et le quotidien La Provence expliquait que des clubs anglais et italiens négociaient une arrivée estivale.

Milan veut aussi Amavi ?

Selon le site italien TMW, le Milan AC le suit depuis plusieurs mois et pourrait lui proposer un contrat. Pour rappel, le club italien compte déjà un français à ce poste de latéral gauche en la personne de Theo Hernández, transféré en provenance du Real il y a bientôt 2 ans. Jordan Amavi lui n’aurait pas encore décidé, en janvier dernier il ne se fermait aucune porte lors d’un entretien accordé à France Football.

je ne sais pas vraiment — Amavi

« Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance. » Jordan Amavi – source : France Football (janvier 2021)